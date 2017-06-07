В Ирпенском городском совете ведутся обыски

1469 просмотров
1
Среда, 7 июня 2017, 14:47

Прокуратура Киевской области проводит ряд санкционированных обысков, в частности, в Ирпенского городского совета.

Об этом сообщает 7 июня пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Сообщается, что прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции, на основании постановлений суда, проводит одновременно ряд санкционированных обысков.

Следственные действия продолжаются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Во время проведения первоочередных следственных действий проводится ряд мероприятий с целью проверки возможной растраты бюджетных средств.

Обыски продолжаются по нескольким адресам, в том числе и в помещении Ирпенского городского совета.

Правоохранители обещают предоставить больше информации по результатам проведенных следственных действий.

По данным издания "Ирпень онлайн", обыски идут на всех коммунальных предприятиях Ирпенского совета. К примеру, изымают документы в отделе образования, КП "Ирпиньжитлобудинвест", КП "Ирпиньводоканал".

Городского головы Владимира Карплюка и секретаря совета Юрия Денисенко, когда начался обыск, на месте не было. По данным издания, Карплюк находится в командировке.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что мэры Бучи и Ирпеня течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева.

Украинская правда

 

Темы: прокуратура Ирпень
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В САП говорят, что против Сытника нет производства за разглашение 6 июня 2017, 13:50
Осудили экс-директора КП, возившего в Киев "антимайдановцев" 6 июня 2017, 12:29
Оправдание экс-мэра Стаханова: Прокуратура подаст апелляцию 4 июня 2017, 20:10
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 185.86.148.---antey1969107.06.2017 15:28
Лева Парцхаладзе начал очередную атаку: "Землю дай, слюшяй!"
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Луценко отозвал представление на привлечет Бобова к ответственности
На взятке в $5 миллионов попался временный администратор банка
В Ирпенском городском совете ведутся обыски
12 человек погибли, 39 ранены в результате двух терактов в Тегеране
Все новости
Фото

Попасная, Волноваха, Харьков, Ковель: Художники создают муралы на фасадах школ

Фото

Как страдает собака в раскаленной на солнце машине, объяснили "на яйцах"