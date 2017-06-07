Боевики ранили 7 бойцов ВСУ, 1 - убили, готовят наступление – штаб

В среду в Луганской области боевики усилили обстрелы, в результате чего семь украинских военных ранены, один - убит.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центра штаба АТО.

"На Луганском направлении количество обстрелов по силам АТО существенно возросло. Начиная с шести часов утра российско-оккупационные войска, нарушая Минские договоренности, осуществляют обстрелы сил АТО, включая тяжелую артиллерию калибра 152 мм, минометы калибров 120 и 82мм", - говорится в сообщении.

По информации штаба, интенсивность огня по украинским позициям усиливается автоматическими гранатометами АГС-17 и станковыми гранатометами СПГ-9, противотанковыми управляемыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием.

"Враг активно применяет для корректировки огня артиллерии беспилотные летательные аппараты, один из которых сегодня украинские военные сбили", - сообщили там.

По словам исполняющего обязанности председателя гражданско-военной администрации поселка Новотошковское и села Желобок Попаснянского района Дмитрия Кондратьева, в результате обстрелов в поселке Новотошковское были повреждены водопровод, осколками повреждены гражданские здания, рассматривается вопрос эвакуации детей.

"По имеющейся информации враг активно накапливает резервы и проводит другие мероприятия, которые можно расценить как подготовку к наступлению террористических сил. Кроме того, возросла активность диверсионно-разведывательных групп противника", - говорится в сообщении.

Украинская правда