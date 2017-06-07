СБУ объяснила обыски в компаниях, которые связывают с Курченко

СБУ разоблачила ряд импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа на масштабных финансовых махинациях.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители задокументировали, что коммерческие структуры, которые ввозят сырье из России и Белоруссии, используют для осуществления поставок подконтрольные оффшорные структуры. Путем подмены документации дельцы меняют цену и качество товара, что дает возможность применять минимальные ставки акцизного сбора и уменьшить таможенную стоимость. В итоге существенно уменьшается сумма обязательных платежей и сборов в государственный бюджет.

Спецслужба установила, что большая часть импортируемой продукции перепродается подконтрольным структурам, которые реализуют товар через сети АЗС и оптовые базы за наличные без уплаты налогов.

"Таким образом коммерческие структуры искусственно формируют налоговый кредит за счет операций с импортерами и аккумулируют большой объем "теневой" наличности", - объясняют в СБУ.

Затем, продолжают там, для легализации сделки "по документам" продукцию реализовывали через конвертационные центры.

"Предприятие, фактический продавец товара, получало необходимую документацию и безналичные деньги на счета, а конверту передавало нелегально полученные наличные. Через противоправный механизм налоговый кредит по НДС "переходит" уже фиктивным коммерческим структурам, а не формируется в официальных импортерах продукции при таможенном оформлении грузов", - сообщают в службе.

По ее данным, во время следующего этапа финансовой махинации конвертцентры реализуют с использованием поддельных документов искусственно сформированный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики. Последние таким образом минимизируют для себя уплату налога на добавленную стоимость в государственный бюджет.

СБУ задокументировала, что злоумышленники осуществляют смену номенклатуры товара на необходимую заказчику. Фиктивная структура по сфальсифицированным документам покупала якобы сжиженный газ, а продавала уже по указанию клиента строительные материалы или несуществующие услуги.

"В рамках уголовного производства, открытого по ст. ст. 205 и 212 Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят несколько десятков санкционированных обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела в Киевской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областях. По их итогам планируется наложения судом ареста на банковские счета и горюче-смазочные материалы, которые принадлежат физическим и юридическим лицам, задействованным в противоправной махинации", - отмечают в ведомстве.

Изъятые во время обысков печати Фото: пресс-центр СБУ

Как сообщали ранее "Украинской правде" источники в СБУ, в среду сотрудники службы провели ряд обысков по 30 адресам в 15 компаниях, импортерах горюче-смазочных материалов и сжиженного газа.

По данным УП, эти структуры могут быть связаны с Курченко.

Украинская правда