СБУ провела обыски в 15 компаниях-импортерах топлива

В среду СБУ провела обыски по 30 адресам в 15 компаниях, импортерах горюче-смазочных материалов и сжиженного газа.

Об этом сообщили источники в Службе безопасности Украины.

По данным источника, компании-импортеры ввозили сырье из соседних России и Беларуси, используя при этом оффшоры.

Таким образом они меняли цену и качество товара, чтобы снизить таможенную стоимость. Речь идет об убытках госудасрству на сумму более духста миллионов гривен за 2016-2017 годы.

По словам источников УП, по крайней мере 2 компании могут быть причастны к Курченко.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх-беглец Сергей Курченко при поддержке российских властей пытается стать монопольным оператором поставками российского сжиженного газа в Украину.

По данным СМИ, речь шла о компании ООО Ойл Трейдинг Групп, ООО Нефтепродукт Трейдинг, ООО Перспектива трейд групп.

Украинская правда