Порошенко убеждает голову ОБСЕ в необходимости полицейской миссии на Донбассе

Президент Петр Порошенко призвал председателя ОБСЕ Себастьяна Курца ускорить консультации в Вене по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом он заявил во время встречи с Курцом, который помимо председательства в ОБСЕ является еще и Федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии.

Порошенко привлек внимание к "грубому нарушению Кремлем Минских договоренностей, свидетельством чего является очередное обострение безопасности и гуманитарной ситуации в Донбассе", передает пресс-служба украинского президента.

Особое внимание было уделено росту случаев запугивания наблюдателей ОБСЕ со стороны пророссийских боевиков. Порошенко отметил, что главной целью российской тактики запугивания наблюдателей ОБСЕ является максимальное ограничение доступа Миссии в оккупированную территории вплоть до полного вытеснения СММ ОБСЕ из региона.

Порошенко подчеркнул необходимость усиления технических возможностей Миссии, что позволит повысить безопасность персонала ОБСЕ, из-за расширения возможностей для проведения удаленного мониторинга.

Кроме того, Порошенко отметил, что Кремль продолжает осуществлять шаги, направленные на интеграцию захваченных предприятий Донбасса к российской экономике.

Как известно, Украина выступает за введение полицейской миссии в Донбассе. Однако Россия выступает против. В Москве согласны на вооружение наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения в Донбассе, стрелковым оружием.

23 апреля на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб.

Один из членов миссии погиб, двое были доставлены в больницу.

Позже стало известно, что погибший - медицинский работник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

Украинская правда