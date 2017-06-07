Климкин: РФ блокирует создание вооруженной полицейской миссии ОБСЕ

Российская сторона блокирует обсуждение вопроса создания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австрии, действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем в среду в Киеве.

"На сегодня Россия пока блокирует обсуждение этого вопроса на венской площадке ОБСЕ (...) Полицейская миссия - это вопросы, которые должны быть обязательно согласованы, должен быть мандат, который даст нам возможность готовиться к предстоящим выборам", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что нынешняя миссия не может присутствовать постоянно вдоль линии разграничения и осуществлять мониторинг, а также наблюдатели не имеют доступа к неконтролируемому участку российско-украинской границы, испытывают запугивание со стороны боевиков.

"В будущем у нас есть очень важная миссия по разоружению всех этих незаконных группировок, а оружие должно храниться под надежным контролем, мы должны начать подготовку к выборам. Это может сделать миссия, у которой будет вооруженный компонент при поддержке СММ", - добавил министр.

Климкин также считает, что СММ следует усилить как с технической стороны, так за счет увеличения количества наблюдателей.

"К сожалению, миссию не допускают к большинству участков на Донбассе, к сожалению, миссия не может присутствовать круглосуточно, но миссия на сегодня является единственным способом контроля российского агрессора. Следует усилить миссию, и мы об этом сегодня говорили. И с точки зрения присутствия и количества сотрудников, и с точки зрения технического усиления", - сказал глава МИД.

Климкин рассказал, что стороны обсудили возможность совместных действий по урегулированию ситуации на Донбассе, освобождению заложников, а также расширению мандата СММ ОБСЕ.

Кроме того, министр отметил, что обстрелы жилых кварталов на Донбассе - это сознательная провокация со стороны контролируемых Россией боевиков.

Интерфакс-Украина