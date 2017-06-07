Клімкін: РФ блокує створення озброєної поліцейської місії ОБСЄ

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Середа, 7 червня 2017, 19:03

Російська сторона блокує обговорення питання створення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Австрії, чинним головою ОБСЄ Себастьяном Курцем в середу в Києві.

"На сьогодні Росія поки що блокує обговорення цього питання на віденському майданчику ОБСЄ (...) Поліцейська місія - це питання, які мають бути обов'язково узгоджені, має бути мандат, який дасть нам можливість готуватися до майбутніх виборів", - сказав він.

Міністр також підкреслив, що нинішня місія не може бути присутньою постійно уздовж лінії розмежування і здійснювати моніторинг, а також спостерігачі не мають доступу до неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, зазнають залякування з боку бойовиків.

"У майбутньому в нас є дуже важлива місія з роззброєння всіх цих незаконних угруповань, а зброя має зберігатися під надійним контролем, ми маємо почати підготовку до виборів. Це може зробити місія, у якій буде озброєний компонент за підтримки СММ", - додав міністр.

Клімкін також вважає, що СММ слід посилити як з технічного боку, так за рахунок збільшення кількості спостерігачів.

"На жаль, місію не допускають до більшості ділянок на Донбасі, на жаль, місія не може бути присутньою цілодобово, але місія на сьогодні є єдиним способом контролю російського агресора. Слід посилити місію, і ми про це сьогодні говорили. І з погляду присутності й кількості співробітників, і з погляду технічного посилення", - сказав глава МЗС.

Клімкін розповів, що сторони обговорили можливість спільних дій з урегулювання ситуації на Донбасі, звільнення заручників, а також розширення мандата СММ ОБСЄ.

Крім того, міністр зазначив, що обстріли житлових кварталів на Донбасі - це свідома провокація з боку контрольованих Росією бойовиків.

Інтерфакс-Україна

Теми: Росія ОБСЄ Клімкін Донбас
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