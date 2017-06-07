Подавляющее большинство украинцев видят весь Донбасс в составе Украины

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Среда, 7 июня 2017, 19:33

Подавляющее большинство украинцев считает, что оторванная войной часть Донецкой области должна оставаться в составе Украины.

Об этом свидетельствует опрос Международного республиканского института.

Региональный директор МРИ по Евразии Стивен Никс заявил, что после трех лет продолжающегося конфликта в восточной части Украины, который привел к гибели 10 000 и перемещений более 1,7 миллиона человек, украинцы решительны в своем стремлении восстановить территориальную целостность страны.

"Эти данные очень важны, так как они свидетельствуют, что украинский народ не принимает разделение своей страны", - сказал он.

Около 80 процентов украинцев по всей стране и 73 процентов в Донбассе считают, что неподконтрольные Киеву районы Донбасса должны оставаться под контролем Украины.

"Только шесть процентов по всей стране и в 4% в оккупированном Донбассе считают, что эти районы должны быть либо отделены от Украины или стать частью России", - говорится в пресс-релизе.

Указывается, что 72 процента жителей Донбасса выступают за создание рабочих мест и экономического улучшения в качестве лучших способов для сохранения Донбасса частью Украины.

В то же время у украинцев просили оценить политическую ситуацию в стране.

В частности, 72% опрошенных считают, что страна в целом движется не в правильном направлении. 13% опрошенных считают, что в правильном.

 

Главными проблемами для Украины опрошенные называют войну на Донбассе, коррупцию во власти и низкий уровень промышленного производства.

 

Для себя лично украинцы считают главными проблемами обесценивания гривны, безработицу и войну на Донбассе.

 

Опрос проводился с 21 апреля по 5 мая на всей территории Украины, кроме неподконтрольных Киеву территориях.

Украинская правда

Темы: опрос Украина Донбасс
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