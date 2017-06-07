Березенко говорит, что профильные комитеты поддержали медреформу

Профильные парламентские комитеты поддержали на своих заседаниях в среду законопроекты №№6327 и 6329, касающиеся реформы здравоохранения.

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Сергей Бeрeзeнко.



"Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения и Комитет по вопросам бюджета поддержали сегодня вынeсeние в сессионный зал законопроектов по медицинской реформе", - рассказал народный депутат в эфире 112 канала в среду.



Бeрeзeнко также отметил, что на утреннем заседании Верховной Рады в четверг парламентарии смогут рассмотреть законопроекты в первом чтении.



Как сообщалось, Верховная Рада во вторник включила в повестку дня сессии законопроекты о медицинской реформе №6327 и №6327-1, №6329 и №6329-1. Законопроекты №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" и №6329 "О внесении изменений в государственный бюджет Украины о финансировании охраны здоровья" внесены в Верховную Раду Кабинетом министров; альтернативные законопроекты №№6327-1 и 6329-1 внесены народными депутатами.



Ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун ранее выразила надежду, что украинский парламент в четверг, 8 июня, примет в первом чтении законопроекты, касающиеся медицинской реформы.



Березенко также высказывал уверенность в том, что 8 июня эти законопроекты будут проголосованы в первом чтении, а 22 июня с доработкой комитетов будут проголосованы в целом.

Интерфакс-Украина