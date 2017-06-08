На территории посольства США в Киеве произошел взрыв

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Четверг, 8 июня 2017, 08:48

На территории посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве в ночь на 8 июня произошел взрыв, кто-то бросил взрывное устройство.

Об этом сообщает Национальная полиция.

"8 июня в 00:05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции", – сообщает ведомство.

На территории посольства США произошел взрыв
На территории посольства США произошел взрыв
Facebook Нацполиции

"При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", – уточняет полиция.

 



В результате взрыва никто не пострадал.

Событие должным образом зарегистрировано, начато уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц.

Темы: Киев США терроризм
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