На территории посольства США в Киеве произошел взрыв

На территории посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве в ночь на 8 июня произошел взрыв, кто-то бросил взрывное устройство.



Об этом сообщает Национальная полиция.



"8 июня в 00:05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции", – сообщает ведомство.

На территории посольства США произошел взрыв Facebook Нацполиции

"При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", – уточняет полиция.





В результате взрыва никто не пострадал.



Событие должным образом зарегистрировано, начато уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.



Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц.