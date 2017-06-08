Рада сделала приоритетом для Украины вступление в НАТО
Верховная Рада поддержала законопроект №6470, который закрепляет внешнеполитический курс Украины, где приоритет - вступление в НАТО.
За соответствующее решение на заседании в четверг проголосовали 276 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, новый закон вносит необходимые для вступления в Альянс изменения в законы Украины "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины".
По словам авторов законопроекта, принятие этого закона будет способствовать расширению и углублению сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, укреплению национальной безопасности страны, а также приведет к гарантии ее суверенитета и территориальной целостности.
"Агрессия Российской Федерации против Украины, аннексия части украинской территории поставила перед Украинским государством неотложная задача относительно реального обеспечения национальной безопасности страны", - объяснили они необходимость такого шага Украины.
Депутаты-инициаторы подчеркивают, что о необходимости вступления страны в НАТО свидетельствует опыт ряда государств-соседей Украины, для которых такое единение стало "самым эффективным инструментом обеспечения безопасности, сохранения территориальной целостности и суверенитета".
Как известно, президент Украины Петр Порошенко намерен провести в стране референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО.
Евгений Кизилов, УП
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