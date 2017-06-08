Суд не захотел взыскать с Насирова 100 миллионов

12373 просмотра
0
Четверг, 8 июня 2017, 11:43

Соломенский райсуд Киева отказался взыскать 100 миллионов гривен в бюджет государства с временно отстраненного председателя ДФС Романа Насирова.

Такое решение в четверг приняла судья Светлана Кушнир.

"Суд решил в удовлетворении прокурора отказать. Постановление обжалованию не подлежит", - сказала судья.

"Мы продолжаем работать со следствием, мы хотим, чтобы дело рассматривалось по существу и поставить в этом точку. Самое главное сейчас - это окончание предварительного следствия. Я со своей стороны буду работать со следствием, не собираюсь скрываться", - прокомментировал решение суда Насиров.

Между тем прокурор Роман Симкив отметил, что решение не будет оспариваться.

"Мы, конечно, будем его выполнять. Возможно мы вернемся к теме паспорта несколько позже. Сейчас это все, что я могу сказать", - сказал Симкив.

Роман Кравец, УП

Темы: Насиров
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд ушел решать судьбу 100 млн Насирова 8 июня 2017, 11:11
Суд по взысканию 100 млн Насирова в бюджет продолжат в четверг 7 июня 2017, 19:14
Защита Насирова объяснила, почему он не сдал еще один загранпаспорт 7 июня 2017, 16:37
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии
Рада одобрила реформу здравоохранения Супрун. Пока в первом чтении
Посольство США в Киеве не считает взрыв у себя терактом
Суд не захотел взыскать с Насирова 100 миллионов
Все новости
6 фильмов июня

"Время хризантем", "Его собачье дело", "Гадкий Я 3"...

Львовская волна

Как двое юристок организовали фестиваль современного искусства