Суд не захотел взыскать с Насирова 100 миллионов
Соломенский райсуд Киева отказался взыскать 100 миллионов гривен в бюджет государства с временно отстраненного председателя ДФС Романа Насирова.
Такое решение в четверг приняла судья Светлана Кушнир.
"Суд решил в удовлетворении прокурора отказать. Постановление обжалованию не подлежит", - сказала судья.
"Мы продолжаем работать со следствием, мы хотим, чтобы дело рассматривалось по существу и поставить в этом точку. Самое главное сейчас - это окончание предварительного следствия. Я со своей стороны буду работать со следствием, не собираюсь скрываться", - прокомментировал решение суда Насиров.
Между тем прокурор Роман Симкив отметил, что решение не будет оспариваться.
"Мы, конечно, будем его выполнять. Возможно мы вернемся к теме паспорта несколько позже. Сейчас это все, что я могу сказать", - сказал Симкив.
Роман Кравец, УП
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