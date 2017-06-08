Посольство США в Киеве не считает взрыв у себя терактом

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине не считает терактом взрыв, произошедший в ночь на 8 июня на территории дипломатического учреждения в Киеве.



Об этом говорится в заявлении посольства, размещенном в Facebook.



"Мы можем подтвердить, что произошел инцидент с применением небольшого зажигательного устройства вскоре после полуночи 8 июня на территории посольства", - говорится в нем.



"Имущество посольства не повреждено. Никто не пострадал. Все операции посольства продолжаются в обычном режиме", – отмечает посольство США.



"На данный момент мы не считаем этот инцидент террористическим актом", – заявили в дипучреждении.



Посольство заверило, что тесно сотрудничает с украинскими партнерами, расследование продолжается.





Как известно, в ночь на 8 июня в Киеве на территории посольства США произошел взрыв без жертв: кто-то бросил взрывное устройство.



Начато уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.



К расследованию взрыва на территории посольства США присоединилась Служба безопасности Украины.

Министерство иностранных дел Украины осудило инцидент как теракт и сообщило, что принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности диппредставительства.

Алена Рощенко, УП