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СБУ взялась за расследование теракта под посольством США

Четверг, 8 июня 2017, 12:00

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и прокуратурой Киева расследует обстоятельства взрыва, произошедшего в ночь на 8 июня на территории посольства США в Украине.

Производство открыто в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, отмечает СБУ.

Правоохранители ведут неотложные следственно-оперативные действия, во время которых исследуют все обстоятельства преступления.

Служба безопасности обещает информировать общественность о ходе расследования.

Другие подробности в СБУ пока не сообщают.

Безопасностью посольства занимается Национальная полиция, уточнила "Украинской правде" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Как известно, в ночь на 8 июня в Киеве на территории посольства США произошел взрыв без жертв: кто-то бросил взрывное устройство.

Начато уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Расследовать взрыв на территории посольства США будет Служба безопасности Украины.

Посольство США продолжает работать. Принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности диппредставительства.

Алена Рощенко, УП

Темы: СБУтерроризм
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