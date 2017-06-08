Порошенко: За подписание контракта с РФ в 2009 году должна быть ответственность

Президент Петр Порошенко считает, что те, кто в 2009 году подписывал газовый контракт с Россией, должен понести политическую ответственность.



Об этом он сказал во время выступления на Киевщине.



"Несколько дней назад произошло знаковое событие: Украина выиграла Стокгольмский арбитраж... в России", - сказал он, назвав контракт 2009 года "преступным".



"Есть много разговоров о том, что какая-то ответственность должна быть. В Библии написано "Не суди и не судим будешь". Я говорю не об уголовной ответственности, это не дело президента, есть соответствующие органы. Я говорю о политической ответственности, когда вы поставили страну на колени и сегодня это доказано не политиками, а не внутренними экспертами, а самой международной судебной инстанцией доказано, что сданы интересы Украины", - сказал он.



Порошенко заявил, что Украина переплачивала России из-за коррупционной составляющей.



"И самое главное, мы остановили, чтобы газ был политическим оружием против нашего государства", - сказал он.



Как известно, в 2009 году тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко и президент РФ Владимир Путин договорились о подписании контракта на поставку газа для Украины в 2009-2019 годах.



Этот документ был подписанного 19 января руководителями "Нафтогаза" и "Газпрома" по итогам переговоров Тимошенко и Путина.



НАК "Нафтогаз Украины" 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа.



Подробнее о решении арбитража читайте здесь.



Украинская правда