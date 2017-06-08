Кабмин подумает о судьбе Балчуна после его отчета

1145 просмотров
0
Четверг, 8 июня 2017, 14:49

Кабинет министров рассмотрит вопрос о продлении контракта с генеральным директором ПАО "Укрзализныця" Войцехом Балчуном после его отчета.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил журналистам, передают "Українські новини".

"Контракт (с Балчуном) завершился – и вопрос о его продления или непродления будет, только когда будет отчет", – сказал он.

Премьер надеется, что этот отчет будет представлен правительству в ближайшее время.

Как известно, контракт с Балчуном истек 5 июня. Он готов был продолжить работу в качестве главы "Укрзализныци".

Министр инфраструктуры Владимир Омелян настаивает на отставке Балчуна и готов предложить 3 кандидатуры на этот пост.

Он также намерен лично контролировать вопрос причастности главы комитета по вопросам транспорта Ярослава Дубневича (БПП) и его брата к коррупции в "Укрзализныце".

Темы: Укрзализныця кадры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Мариуполь, Херсон, Николаев и Одессу соединят поездом на лето 2 июня 2017, 09:37
Украинцы стали меньше ездить поездом в Россию 1 июня 2017, 14:42
"Укрзализныця" опровергает 680 миллионов расходов в ОРДЛО 29 мая 2017, 11:04
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Государство больше не будет регулировать цены на продукты
Депутаты в Николаеве устроили жестокую драку, привлекли боксера
Полиция переквалифицировала взрыв у посольства США на хулиганство
Экс-директор "Миранды" вышел под залог – "знакомый помог"
Все новости
Интервью

Режиссер Якоб Пройс: В Европе думают, будто в Украине ничего не изменилось

Светлая память

Тот, кто хотел быть человеком. Отрывок из книги о Любомире Гузаре