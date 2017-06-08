Кабмин подумает о судьбе Балчуна после его отчета
Кабинет министров рассмотрит вопрос о продлении контракта с генеральным директором ПАО "Укрзализныця" Войцехом Балчуном после его отчета.
Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил журналистам, передают "Українські новини".
"Контракт (с Балчуном) завершился – и вопрос о его продления или непродления будет, только когда будет отчет", – сказал он.
Премьер надеется, что этот отчет будет представлен правительству в ближайшее время.
Как известно, контракт с Балчуном истек 5 июня. Он готов был продолжить работу в качестве главы "Укрзализныци".
Министр инфраструктуры Владимир Омелян настаивает на отставке Балчуна и готов предложить 3 кандидатуры на этот пост.
Он также намерен лично контролировать вопрос причастности главы комитета по вопросам транспорта Ярослава Дубневича (БПП) и его брата к коррупции в "Укрзализныце".
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