Стало известно, как Порошенко работает над имиджем в СМИ

Для поддержания своего имиджа президент Петр Порошенко собирает так называемые медийные совещания и тщательно мониторит СМИ.

Об этом говорится в статье УП "Первая "тройка" Порошенко: кризис управления и войны в окружении президента".

Авторы материала отмечают, что Порошенко очень тщательно заботится о собственном имидже и всячески пытается создавать о себе хорошее впечатление.

Для достижения этой цели он собирает специальные медийные совещания. В них принимают участие экс-председатель фракции БПП Игорь Грынив, министр информполитики Юрий Стець, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, а также Олег Медведев, Виктор Уколов, Ростислав Павленко, Ирина Фриз и Владимир Горковенко.

Время от времени к этой компании приобщают замглавы АП Виталия Ковальчука, который предлагает, как реагировать на кризисные события.

"Стець, Фриз, Гринев - это люди, которые делают работу. А еще Медведев и Ковальчук - два полюса. Первый генерирует мировоззренческие "светлые" идеи, а второго задействуют, когда надо решить сложные вопросы. Они бывают не всегда "светлыми", но кроме Ковальчука этого никто не может сделать", - пояснил УП источник в Администрации президента.

Сообщается, что в таком составе медийные совещания у президента проходят примерно через день.

Также Порошенко очень скрупулезно отслеживает любую критику власти со стороны СМИ. Держать руку на пульсе ему помогают мониторинги, которые курирует заместитель главы АП Ростислав Павленко, который, кроме того, курирует работу советников по социальным вопросам.

"В день Порошенко получает примерно 5-7 мониторингов. Туда входят горячие политически экономические события дня, включая статьи и блоги совершенно разных сайтов и изданий. Например, там могут быть материалы "Украинской правды", 112 канала, "Корреспондента", Liga.net и т.д." - говорится в статье.

Отдельно президенту показывают самые популярные facebook-сообщения лидеров мнений и мониторят инициативы Кабмина. Еще один блок мониторинга - это иностранные СМИ.

По информации, полученной "Украинской правдой" от различных медиа-менеджеров, в отличие от своего предшественника Виктора Януковича Порошенко прекрасно ориентируется в том, что происходит и о чем говорится на всех центральных телеканалах Украины.

По их словам, даже мелкая критика с экрана телевизора может вызвать откровенное раздражение у руководителя государства.

Также удалось узнать, что поскольку крупнейшими украинскими телеканалами владеют крупные бизнесмены, которые заинтересованы в дружбе Банковой, руководители телеканалов вынуждены идти на компромиссы с окружением Порошенко. Эти компромиссы касаются согласования гостей эфиров, освещения или не освещения различных событий. От АП с представителями медиа общаются Цеголко, Фриз, Стець и Горковенко.

Украинская правда