НАПК назначило полную проверку деклараций Гонтаревой

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Четверг, 8 июня 2017, 16:24

Нацагентство по предотвращению коррупции решило провести полную проверку имущественных деклараций за 2015 и 2016 годы главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в НАПК.

По его данным, агентство приняло решение, которым поручило заместителю председателя НАПК Руслану Радецкому провести "контроль и полную проверку" деклараций ряда чиновников, среди которых есть и Гонтарева.

Также в документе значатся заместитель председателя Киевской ОГА Олег Мищенко, первый заместитель начальника налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в Донецке Олег Соколов, судья Приморского райсуда Одессы Олег Крикливый, мэр Лимана Донецкой области Петр Цимидан и другие.

Как известно, за 2016 год глава Национального банка задекларировала 56,95 миллиона гривен доходов и 2,65 миллиона долларов сбережений на банковском счете.

В 2015 году Гонтарева задекларировала 1,831 млн долларов и 61,934 тыс. гривен на банковских счетах.

Украинская правда

Темы: Гонтарева НБУ декларации НАПК
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