Мэру Энергодара вручили подозрение прямо на заседании горсовета

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Четверг, 8 июня 2017, 20:56

Сообщение о подозрении в незаконном увольнении одного из руководителей коммунальных предприятий вручили мэру Энергодара Павлу Музыке.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Согласно информации, вручениt уведомления о подозрении происходило непосредственно во время проведения сессии городского совета, чтобы исключить возможность срыва следственного действия со стороны городского головы и его соратников.

Мэра подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 УК Украины (незаконное увольнение одного из руководителей коммунальных предприятий, соединенное с злоупотреблением служебным положением).

Украинская правда

Темы: Запорожье прокуратура
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