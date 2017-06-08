Мэру Энергодара вручили подозрение прямо на заседании горсовета
Сообщение о подозрении в незаконном увольнении одного из руководителей коммунальных предприятий вручили мэру Энергодара Павлу Музыке.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Согласно информации, вручениt уведомления о подозрении происходило непосредственно во время проведения сессии городского совета, чтобы исключить возможность срыва следственного действия со стороны городского головы и его соратников.
Мэра подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 УК Украины (незаконное увольнение одного из руководителей коммунальных предприятий, соединенное с злоупотреблением служебным положением).
Украинская правда
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