В МИД осудили теракты в Иране

Министерство иностранных дел Украины осуждает теракты в столице Ирана Тегеране, произошедшие 7 июня.

Об этом говорится в заявлении министерства.

"Украина, в частности как член Совета Безопасности ООН, полностью поддерживает заявление Совета от 7 июня по поводу терактов. Мы последовательно выступаем за объединение усилий международного сообщества в борьбе с терроризмом с целью полного искоренения этого зла, угрожающего всему цивилизованному миру", - говорится в сообщении.

В МИД призвали к решительным действиям по предупреждению и противодействию финансированию террористов.

Также в министерстве выразили соболезнования иранскому народу и семьям погибших.

Напомним, в среду утром четверо вооруженных мужчин открыли огонь у входа в здание парламента, после чего проникли в здание. Впоследствии один из них подорвал себя.

Второе нападение произошло в мавзолее Хомейни на юге Тегерана. Трое нападавших убили одного человека и ранили еще пятерых, после чего смертница устроила взрыв. Один из нападавших покончил жизнь самоубийством, другой удалось задержать.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В результате двух терактов в парламенте Ирана в Тегеране и в мавзолее Хомейни погибли 16 человек, около 40 получили ранения.