Драку между депутатами в Николаеве квалифицировали как хулиганство

Полиция проводит расследование по факту драки между депутатами Николаевского облсовета.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"Информацию о стычке депутатов, которая состоялась в помещении Николаевской областной государственной администрации днем ​​8 июня 2017 года, Центральным отделом полиции ГУНП в Николаевской области зарегистрировано в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Предварительно действия участников конфликта квалифицированы по ч.2 ст.296 УК Украины "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Полиция проводит следственные мероприятия и выясняет обстоятельства инцидента.

Как известно, 8 июня в Николаевском облсовете на заседании комиссии возник спор между главой фракции "Оппоблока" Владимиром Фроленко и депутатом от БПП Федором Барной. Спор закончился дракой с привлечением известного боксера.