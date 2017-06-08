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Депутаты в Николаеве устроили жестокую драку, привлекли боксера

Четверг, 8 июня 2017, 14:14

В Николаевском облсовете на заседании комиссии возник спор между главой фракции "Оппоблока" Владимиром Фроленко и депутатом от БПП Федором Барной. Спор закончился дракой с привлечением известного боксера.

Инцидент возник на заседании бюджетной комиссии, которая проходила в напряженной атмосфере, сообщают НикВести.

В ходе словесной перепалки депутат Владимир Фроленко потребовал от Федора Барны "закрыть рот".

Барна вызвал на "мужской разговор" Владимира Фроленко в коридор. При этом, первый замглавы облсовета заблокировал дверь депутатской комнаты и не пускал журналистов в коридор, чтобы они "не делали сенсацию".

Однако когда прессе удалось выбраться в вестибюль, журналисты стали свидетелями драки, в ходе которой Владимир Фроленко зажал шею Федору Барне, а неизвестный мужчина при этом избивал его. Позже выяснилось, что этим неизвестным был боксер, мастер спорта международного класса Олег Буц.

 
 
Фроленко держит Барну, а боксер Буц избивает его. Иван Кухта (в белой рубашке) пытается остановить драку
 
Что делал в облсовете боксер Буц?

Драку попытался разнять первый заместитель главы облсовета Иван Кухта. 

После инцидента заседание бюджетной комиссии было экстренно закрыто, а Владимир Фроленко, покидая комнату, выпалил заместителю главы облсовета Андрею Кротову фразу: "Андрюха, ты следующий". 

15 декабря в Николаеве трое неизвестных в масках Дедов Морозов напали на депутата Николаевского областного совета от "БПП "Солидарность" Федора Барну и жестоко избили его палками.

Как сообщают НикВести, ранее в их распоряжении оказалась полная запись телефонного разговора с людьми, голоса которых похожи на голос Михаила Титова, известного в криминальном мире как "Мультик", и  голос главы фракции "Оппозиционный блок" в Николаевском облсовете Владимира Фроленко. В беседе человек с голосом, похожим на голос "Мультика", отчитывает депутата за его комментарий, где он заступился за руководителя николаевской "Батьківщини", зампреда облсовета Михаила Соколова, отвечая на вопрос, должен ли он освободить свою должность после коррупционного скандала.

Фото и видео НикВести

"Украинская правда" в Threads

Темы: Николаев
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