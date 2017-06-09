Сутки в АТО: 45 обстрелов, 1 боец ВСУ погиб, 7 пограничников получили травмы

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 45 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате один украинский военный погиб, еще шестеро получили ранения. Кроме того, в результате обстрела получили травмы семь украинских пограничников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Приморском направлении боевики применяли 120 мм минометы возле Широкино и Водяного. В районе Сартаны они били из 152 артиллерийских систем. Из минометов калибра 82 мм с западных окраин Донецка террористы обстреляли украинские опорные пункты в районе Марьинки и Красногоровки. Эти же участки линии соприкосновения, а также вблизи Гнутово, Новотроицкого, Богдановки и Талаковки были обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов.

На Донецком направлении ситуация остается наиболее "горячей", здесь боевики били 19 раз.

В районе Авдеевки террористы били из 120 и 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Под вечер боевики открыли огонь из танков и вооружения БМП.

Из минометов калибра 82 мм сепаратисты били в районе Зайцево, Верхнеторецка и Каменки. Там же, а также неподалеку Майорска, Луганского, Песков и Невельского сепаратисты вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении ситуация относительно стабилизировалась, зафиксировано 8 обстрелов.

Здесь боевики били из 120 мм минометов по украинским позициям неподалеку Трехизбенки и Катериновки. Возле Нижнетеплого, станции Донец и Попасной террористы открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра.

Кроме того, в течение 8 июня боевики обстреляли Марьинку, ранения получила женщина. Также были обстреляны Сартана, где пострадали украинские военные и Каменка – был ранен ребенок.