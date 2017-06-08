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Бойовики обстріляли комендатуру "Сартана": троє військових постраждали

Четвер, 8 червня 2017, 23:47

Внаслідок обстрілу по комендатурі "Сартана" троє українських військових отримали легку контузію.

Про це повідомив радник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

"З артилерійської зброї та мінометів російсько-терористичні війська обстріляли позиціїї прикордонників поблизу Павлополя. Загалом з 18.30 до 19.00 по комендатурі "Сартана" було випущено понад 40 снарядів. Ушкоджено будівлі та частково техніку. Особовий склад в нормі. Троє бійців отримали легку контузію", - написав він на Facebook.

Водночас прес-служба Донецької обласної поліції повідомила, що внаслідок обстрілу селища Сартана, який розпочався о 18.05 і тривав півгодини, сталися руйнування, пошкоджено будівлі і техніку.

"Бойовики обстріляли з великокаліберної артилерійської зброї територію, розташовану на межі Кальміуського району Маріуполя та Новоазовського району. Внаслідок прямих влучень загорілися будівлі та техніка. Наразі загоряння ліквідовані працівниками ДСНС", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, згідно з інформацією, пошкоджено кілька легкових і вантажних автомобілів.

Як повідомляє 0629, внаслідок обстрілу у чотирьох місцях був перебитий газопровід, один зі снарядів влучив у зерносховище. Люди ховалися у підвалах.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонецька область
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