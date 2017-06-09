Доба в АТО: 45 обстрілів, 1 боєць ЗСУ загинув, 7 прикордонників отримали травми

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 45 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в результаті один український військовий загинув, ще шестеро отримали поранення. Крім того, в результаті обстрілу отримали травми сім українських прикордонників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Приморському напрямку бойовики застосовували 120 мм міномети біля Широкиного і Водяного. В районі Сартани вони били з 152 артилерійських систем. З мінометів калібру 82 мм з західних околиць Донецька терористи обстріляли українські опорні пункти в районі Мар'їнки і Красногорівки. Ці ж ділянки лінії зіткнення, а також поблизу Гнутового, Новотроїцького, Богданівки і Талаківки були обстріляні зі стрілецької зброї і гранатометів.

На Донецькому напрямку ситуація залишається найбільш "гарячою", тут бойовики били 19 разів.

В районі Авдіївки терористи били з 120 і 82 мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Надвечір бойовики відкрили вогонь з танків і озброєння БМП.

З мінометів калібру 82 мм сепаратисти били в районі Зайцевого, Верхньоторецького і Кам'янки. Там же, а також неподалік Майорська, Луганського, Пісків і Невельського сепаратисти вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

На Луганському напрямку ситуація відносно стабілізувалася, зафіксовано 8 обстрілів.

Тут бойовики били з 120 мм мінометів по українських позиціях неподалік Трьохізбенки і Катеринівки. Біля Ніжньотеплего, станції Донець і Попасної терористи відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї різного калібру.

Крім того, протягом 8 червня бойовики обстріляли Мар'їнку, поранення отримала жінка. Також були обстріляні Сартана, де постраждали українські військові та Кам'янка - була поранена дитина.