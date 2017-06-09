Парубий рассказал, когда Рада может рассмотреть вопрос виз с РФ

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Пятница, 9 июня 2017, 16:13

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что на следующей пленарной неделе парламент сможет рассмотреть обращение в Министерство иностранных дел о введении визового режима с Россией.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Рада" в пятницу.

По мнению Парубия, этот законопроект является чрезвычайно важным, а вопрос введения визового режима со страной-агрессором - очень актуальным. В то же время выносить его в зал можно только тогда, "когда будет полная поддержка".

"Ибо неуспех по этому голосованию был бы неуспехом не только украинского парламента, но и всего украинской дела", – сказал спикер, отметив, что консультации по этому поводу продолжаются.

"Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы сможем выйти на положительное решение, и как только я буду видеть, что в зале есть голоса, я тут же предложу постановление об обращении в МИД по поводу введения визового режима с Россией", – сказал Парубий.

Как известно, следующая пленарная неделя Рады начнется 20 июня.

Валентина Романенко, УП

Темы: Росcия визы Верховная Рада
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