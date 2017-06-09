Преподавателя УжНУ задержали за вымогательство взятки со студентов

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Пятница, 9 июня 2017, 18:55

Кандидат юридических наук требовал со студента Ужгородского Национального университета взятку в размере 300 долларов США за успешную сдачу экзамена.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Согласно информации, правоохранители задержали злоумышленника под стенами учебного заведения. Он получил часть оговоренной суммы.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Украинская правда

Темы: Ужгород коррупция образование
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