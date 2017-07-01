США помогут Украине создать Министерство ветеранов – СМИ

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Суббота, 1 июля 2017, 13:20

На встрече президента Петра Порошенко с министром обороны США Джеймсом Мэттисом было заявлено о необходимости создания Министерства ветеранов Украины и поддержке этого процесса со стороны США.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.

Агентство пишет, что поддержка процесса создания Министерства по делам ветеранов в Украине высказана также в офисе Комитета Сената США по внешней политике, а также со стороны членов Сената США Роя Бланта, Бенджамина Кардина, Джин Шахин и Роберта Портмана.

Об этом стало известно от участников делегации Комитета Верховной Рады по делам ветеранов и инвалидов, которая посетила Вашингтон на этой неделе.

"Поддержку со стороны США в организации эффективной системы заботы об украинских ветеранах я считаю таким же приоритетом, как и предоставление Украине летальной оружия", - заявил председатель Комитета Верховной Рады по делам ветеранов и инвалидов Александр Третьяков.

Агентство отмечает, что государства-лидеры НАТО уже давно участвуют в различных вооруженных конфликтах. Этот опыт заставил их искать эффективные способы помощи своим военным ветеранам. В большинстве случаев частью решения стало создание соответствующих отдельных министерств. Таким путем пошли США, Великобритания, Канада, Австралия, Хорватия, Южная Корея.

Сейчас в Украине действует 19 субъектов по обеспечению реализации прав на льготы и другие государственные гарантии ветеранов. Учитывая количество этих ведомств, чрезвычайно тяжело проконтролировать поток средств, выделяемых на социальную поддержку этой категории граждан. Сосредоточение материальной базы в одном министерстве лучше обеспечит целевое использование средств и одновременно контроль за их расходованием.

Как известно, поддержка ветеранов является одним из приоритетов президента США Дональда Трампа. 21 млн граждан США, или 7% всего населения, являются ветеранами вооруженных сил США.

Темы: США
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