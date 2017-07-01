"Ощадбанк" возобновит работу всех отделений 3 июля

Государственный "Ощадбанк" после масштабной вирусной атаки планирует возобновить работу всех своих отделений с 3 июля.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"30 июня Ощадбанк заявляет, что функциональность сервисов банка после кибератаки восстановлена практически в полном объеме", - говорится в сообщении.

"Ощадбанк имеет наибольшую сеть учреждений, поэтому масштабность и важность задачи по восстановлению их полноценного функционала была беспрецедентной по сравнению с другими банками страны", - заявили в банке.

В пресс-службе отметили, что 3 июля, все 3500 отделений банка одновременно заработают в обычном режиме.

Как сообщалось, бизнес подвергся беспрецедентной вирусной атаке. Из строя выведены компьютерные системы банков, крупнейших госкорпораций и частных компаний.

Вирус Petya атаковал и другие страны. Принцип его действия идентичен вирусу WannaCry, который в мае прокатился по всему миру, шифровал данные, вымогал деньги за дешифровку, хотя де-факто уничтожал их.

Экономическая правда