В Париже судили украинку за критику пророссийского пропагандиста

Парижский суд вынес решение против украинской переводчицы Анны Чесановской за критику в адрес скандально известного режиссера Пола Морейры, автора фильма "Украина, маски революции", обязав ее выплатить штраф и компенсацию, которые могут превысить 13.6 тысяч евро.

"Европейская правда" располагает копией судебного решения, вынесенного судом первой инстанции (tribunal correctionnel).

Как известно, в начале 2016 года на Франции вышел в эфир фильм"Украина, маски революции", который многочисленные наблюдатели охарактеризовали как пропагандистски и. Он вызвал возмущение не только в Украине. Все без исключения французские журналисты, которые постоянно работают или регулярно посещают Украину, подписали письмо, в котором выразили свое возмущение по поводу трансляции фильма и назвали его манипулятивным. Были также публикации французских дипломатов и общественных деятелей с критикой в ​​адрес Морейры.

Одновременно издание Le Liberation опубликовало блог Анны Чесановской, которую Морейра нанял для перевода небольшой части своих материалов. Украинка рассказала, как происходило манипулирование, сообщила детали о цитатах политиков, которые были переведены, но не вошли в фильм. Чесановська также сообщила о манипуляции в титрах - ее отметили как единственную переводчицу, хотя с большей частью фильма работал другой, не названный переводчик.

Именно этот блог стал поводом для иска со стороны Морейры, которой заявил, что считает "клеветой" обвинения украинки. Многочисленные обвинения в других СМИ режиссер проигнорировал.

Парижский суд стал на сторону режиссера, постановив, что даже оценочные суждения наносят ему вред. Прокурор, по свидетельству участников также участвоваший в процессе, поддержал эти претензии. В соответствии с решением суда Анна Чесановская должна заплатить. – 5000 евро моральной компенсации Морейре

– 3000 евро компенсации его расходов на адвокатов

– оплатить публикацию опровержения в газете, которую выберет Мерейра, потратив на это до 5000 евро

– уплатить государству 500 евро штрафа за нарушение закона

– компенсировать 127 евро судебных расходы Это решение было вынесено 29 июня. На данный момент его полный текст не опубликован в судебном реестре, но Европравда располагает его копией на 11 страницах Защита Анны Чесановской уже обжаловала решение в апелляционном порядке, считая его необоснованным.

Европейская правда