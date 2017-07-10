Парубий предлагает пока не закрывать сессию Рады

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Понедельник, 10 июля 2017, 12:21

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предлагает пока не закрывать сессию, чтобы была возможность созвать парламент в любое время.

Об этом он сказал во время согласительного совета в понедельник.

"Хочу тоже сказать, что я буду предлагать не закрывать сессию. Чтобы сессия не закрывалась на следующей пленарной неделе, и мы могли в любое время собраться для принятия важных решений, которые могут быть у нас на повестке дня", - сказал Парубий.

Как известно, согласно пленарному календарю ВР шестая сессия заканчивается 21 июля, причем последняя пленарная неделя заканчивается 14 июля.

Летом 2016 года депутаты отказались проголосовать за продолжение 4 сессии до сентября.

Олег Твердь, УП

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