Парубий предлагает пока не закрывать сессию Рады
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предлагает пока не закрывать сессию, чтобы была возможность созвать парламент в любое время.
Об этом он сказал во время согласительного совета в понедельник.
"Хочу тоже сказать, что я буду предлагать не закрывать сессию. Чтобы сессия не закрывалась на следующей пленарной неделе, и мы могли в любое время собраться для принятия важных решений, которые могут быть у нас на повестке дня", - сказал Парубий.
Как известно, согласно пленарному календарю ВР шестая сессия заканчивается 21 июля, причем последняя пленарная неделя заканчивается 14 июля.
Летом 2016 года депутаты отказались проголосовать за продолжение 4 сессии до сентября.
Олег Твердь, УП
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