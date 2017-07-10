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Парубій пропонує поки що не закривати сесію Ради

Понеділок, 10 липня 2017, 12:21

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій пропонує поки що не закривати сесію, аби мати можливість скликати парламент у будь-який час.

Про це він сказав під час погоджувальної ради у понеділок.

"Хочу теж сказати, що я буду пропонувати не закривати сесію. Щоб сесія не закривалася наступного пленарного тижня, і ми мали змогу у будь-який час зібратись для прийняття важливих рішень, які можуть стати у нас на порядку денному", - сказав Парубій.

Як відомо, згідно з пленарним календарем ВР шоста сесія закінчується 21 липня, при чому пленарний тиждень завершується вже 14 липня.

Влітку 2016 року депутати відмовились проголосувати за продовження 4 сесії до вересня.

Олег Твердь, УП

Теми: Верховна Рада
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