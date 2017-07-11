Ежеля вызывают в суд и не исключают заочного порядка
Суд вызывает на экс-министра обороны Михаила Ежеля на заседание.
Об этом сообщила на своей странице Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Соломенский райсуд столицы на 10:00 вызывает экс-министра обороны Украины Януковиче Михаила Ежеля", - написала она.
Она напомнила, что Ежель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. В частности, его обвиняют сделки с фирмами, которые поставляли продукты для армии.
Нанесенный государству ущерб оценивается в более 40 миллионов гривен.
"Если Ежель не явится на заседание, судьи смогут начать рассмотрение дела в заочном порядке", - добавила она.
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