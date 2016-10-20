Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ежелю ограничили срок ознакомления с материалами дела

Четверг, 20 октября 2016, 11:55

Печерский райсуд Киева 18 октября установил стороне защиты экс-министра обороны Михаила Ежеля срок на ознакомление с материалами дела.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, это было сделано, поскольку защита Ежеля уклонялась от ознакомления с материалами дела. После окончания срока дело будет передано в суд.

В сообщении не указывается, сколько именно времени Ежелю дали на ознакомление с делом. Материалы были открыты стороне защиты 26 сентября.

Как известно, Ежель обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением.

До недавнего времени Ежель был послом Украины в Беларуси. На эту должность его назначил экс-президент Виктор Янукович. Сейчас экс-министр остается в Белоруссии и не намерен возвращаться в Украину из-за уголовного преследования.

В начале сентября против него началось заочное расследование.

Олег Шанковский, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ежельсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Ежель
Беларусь признала беженцем экс-министра обороны Ежеля – контрразведка
Ежеля вызывают в суд и не исключают заочного порядка
ГПУ: Ежель станет первым "министром Януковича", которого будут судить заочно
Последние новости
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
Все новости...
Реклама: