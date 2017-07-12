Трамп-младший опубликовал переписку о встрече с Весельницкой

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Среда, 12 июля 2017, 00:55

Дональд Трамп-младший опубликовал полный текст писем, касающихся его контактов с российским юристом Натальей Весельницкой.

Об этом он написал в twitter.

"Я обращаюсь ко всем: чтобы все было полностью прозрачно, я публикую мою электронную переписку с Робом Голдстоуном по поводу встречи 9 июня 2016 года", - говорится в заявлении Трампа-младшего.

Речь идет о его переписке с британским журналистом и продюсером Робом Голдстоуном, через которого российский адвокат Наталья Весельницкая связалась с ним.

Трамп-младший повторил, что согласился встртетиться с ней ради якобы обещаного компромата на Хиллари Клинтон. Он также подчеркивает, что Весельницкая не является государственным чиновником.

Из переписки видно, что Голдстоун передает Трампу-младшему просьбу о встрече, на которую тот отвечает согласием.

Позже сын президента США заявил, что согласился встретиться с российским адвокатом Весельницкой, потому что она обещала передать компромат на Хиллари Клинтон, однако, по его словам, никакой важной иныормации она не предоставила и перевела тему разговора на вопросы усыновления российских детей и "акта Магнитского".

Наталья Весельницкая известна тем, что выступает против закона Магнитского. Она замужем за бывшим заместителем министра транспорта Московской области, а ее клиентами являются государственные предприятия и сын старшего чиновника РФ, чья компания находилась под следствием в США.

Как известно, в 2010 году Россия ввела мораторий на усыновление детей гражданами США, который стал ответом на принятый в США "акт Магнитского", содержащий перечень российских чиновников, причастных к мошенничеству, преследованиям и нарушениям прав человека.

Темы: Трамп США Росcия
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