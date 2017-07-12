Трампа-младшего хотят допросить в Конгрессе из-за встречи с Весельницкой

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США хочет, чтобы Дональд Трамп-младший ответил на вопросы о его встрече в прошлом году с российским адвокатом.

Об этом заявил член Палаты демократ Адам Шифф, пишет Reuters.

Шифф заявил журналистам, что комитет также хочет опросить всех, кто был связан со встречей в июне 2016 года, включая зятя Трампа Джареда Кушнера и бывшего руководителя избирательной кампании Пола Манафорта.

Ранее The New York Times сообщила, что Дональд Трамп-младший встретился с российским адвокатом, который имеет связи с Кремлем. На встрече также присутствовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и Пол Манафорт, в то время возглавлял президентскую кампанию кандидата-республиканца.

Позже сын президента США заявил, что согласился встретиться с российским адвокатом Весельницькою, потому что она обещала передать компромат на Хиллари Клинтон, однако, по его словам, никакой важной информации она не предоставила и перевела разговор на вопрос усыновления российских детей и "акта Магнитского".

Трам-младший также опубликовал переписку о встрече с Весельницькою

Наталья Весельницкая известна тем, что выступает против закона Магнитского. Она замужем за бывшим заместителем министра транспорта Московской области, а ее клиентами являются государственные предприятия и сын старшего чиновника РФ, чья компания находилась под следствием в США.