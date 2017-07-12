В США ограничили использование ПО Касперского для правительства

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Среда, 12 июля 2017, 07:35

Белый дом исключил "Лабораторию Касперского" из списка одобренных поставщиков программного обеспечения для использования госструктурами в США.

Об этом сообщает Reuters.

Исключение из списка представляет собой наиболее конкретные действия, предпринятые в отношении "Лаборатории Касперского" за последние нескольких месяцев после появления подозрений о том, что компания может быть слишком тесно связана с вражескими российскими разведывательными агентствами, обвиненными в кибератаках на Соединенные Штаты.

Представитель агентства обеспечивающего функционирование работы госструктур (GSA), сообщил, что это решение было принято после тщательного изучения ситуации, добавив, что приоритетом GSA являетя "обеспечить целостность и безопасность американских правительственных систем и сетей". 

В то же время, правительственные агентства все еще смогут использовать программное обеспечение "Лаборатории Касперского", если оно будет приобретаться вне контрактов GSA.

В заявлении "Лаборатории Касперского" сообщается, что компания не получала никаких уведомлений об изменении своего статуса поставщика.

"Лаборатория Касперского" не имеет связей с каким-либо правительством и компания никогда не помогала и не будет помогать ни одному правительству в ведении кибершпионажа",  - заявили в компании.

Как известно, "Лаборатория Касперского" производит антивирусное программное обеспечение. В Соединенных Штатах Америки эту компанию подозревают в связях с российскими властями и спецслужбами – она ​​это отрицает.

В июне 2017 года комитет Сената США по вооруженным силам предложил запретить использование продукции "Лабортаории Касперского" в американских оборонных структурах. Соответствующая поправка появилась и в проекте касательно оборонного бюджета на 2018 год.

В Украине ЗАО "Лаборатория Касперского", зарегистрированное в Москве, находится под санкциями с 2015 года. Компания фигурирует и в обновленном 16 мая 2017 года санкционном списке.

Темы: США Росcия технологии интернет
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