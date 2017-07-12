Добкин показал портрет Брежнева и пожаловался на ГПУ

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Среда, 12 июля 2017, 16:36

Народный депутат из фракции Оппозиционный блок Михаил Добкин, которого ГПУ подозревает в мошенничестве и превышении служебных полномочий, отрицает все обвинения.

Это он сделал во время заседания регламентного комитета в среду.

"Все решения горсовета, в которых меня обвиняют Юрий Витальевич, существуют до сих пор, их никто не оспаривал, вот фото реальных домов, которые строили корпоративы "Авантаж" и "Жилстрой-1". Это 6000 квартир, которые получила территориальная община Харькова", - заявил он.

"Есть обвинения в мошенничестве... С 70 гектаров - 47 вернули в муниципальную собственность. Вот это мошенничество, я такого в книгах о Робин Гуде не читал", - отметил Добкин.

Кроме того, он возразил, что решение о выделении земель скрывались от депутатов горсовета Харькова и все соответствующие комиссии исполкома о выделении земель кооперативам происходили.

"Найдите хоть потерпевшего. За три года в преступления нет потерпевшего", - возмущался Добкин.

В конце своего выступления нардеп продемонстрировал членам комитета портрет Первого секретаря ЦК КПСС в 1964-1966 годах Леонида Брежнева.

"Те законы, по которым меня обвиняют - создавались по законам, которые принимались еще при этом человеке", - демонстративно сказал Добкин.

 
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Как известно 29 июня Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.

В действиях нардепа видят признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Роман Кравец, УП

Темы: Добкин Генпрокуратура Верховная Рада
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