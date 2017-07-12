Добкін показав портрет Брежнєва і поскаржився на ГПУ

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Середа, 12 липня 2017, 16:36

Народний депутат з фракції Опозиційний блок Михайло Добкін, якого ГПУ підозрює в шахрайстві і перевищенні службових повноважень, заперечує всі обвинувачення.

Це він зробив під час засідання регламентного комітету у середу.

"Всі рішення міськради, в яких мене обвинувачує Юрій Віталійович, існують до сьогодні, їх ніхто не оскаржував! Ось фото реальних будинків, які будували корпоративи "Авантаж" і "Житлобуд-1". Це 6 тисяч квартир, які отримала територіальна громада Харкова", - заявив він.

"Є звинувачення у шахрайстві... Із 70 гектарів - 47 повернули у муніципальну власність. Оце так шахрайство, я такого у книжках про Робін Гуда не читав", - зазначив Добкін.

Крім того він заперечив, що рішення про виділення земель приховувалися від депутатів міськради Харкова і всі відповідні комісії виконкому щодо виділення земель кооперативам відбувалися.

"Знайдіть хоч потерпілого. За три роки в злочині немає потерпілого", - обурювався Добкін.

В кінці свого виступу нардеп продемонстрував членам комітету портрет Першого секретаря ЦК КПРС у 1964—1966 роках Леоніда Брежнєва.

"Ті закони, по яких мене звинувачують - створювалися по законах, які приймалися ще при цій людині", - демонстративно сказав Добкін.

 
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Як відомо, 29 червня Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Роман Кравець, УП

Теми: Добкін Генпрокуратура Верховна Рада
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