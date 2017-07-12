Омелян подал представление на увольнение главы "Борисполя"

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Среда, 12 июля 2017, 18:16

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подал в правительство представление на увольнение гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.

Об этом он сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в среду вечером.

"Подал. Но премьер-министр поручил ему (Рябикину) возобновить переговоры с Ryanair и подписать контракт. Теперь хочу увидеть, как он выполнит это поручение ", - сказал Омелян.

Как сообщалось, лоу-кост-авиаперевозчик Ryanair 10 июля объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Рябикиным.

Гендиректор заявил, что Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству. Он не намерен подписывать договор с Ryanair, пока не будут сняты все разногласия в пунктах договора.

Такую позицию резко раскритиковал Омелян, обвинив главу "Борисполя" в разглашении конфиденциальных условий договора и заявив, что 12 июля вынесет на заседание правительства представление об увольнении Рябикина. Однако публично, в ходе открытой части заседания, министр этого делать не стал.

Гройсман, в свою очередь, поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины к оценке переговорного процесса с Ryanair о полетах в Украину на предмет соблюдения отечественного законодательства и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.

Темы: Борисполь Мининфраструктуры авиа
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