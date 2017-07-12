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Гройсман хочет, чтобы Ryanair летал из Киева и Львова

Среда, 12 июля 2017, 16:36

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что ирландский лоукостер Ryanair должен летать из Киева и Львова.

Об этом премьер сказал на заседании правительства во вторник, 12 июля.

"Мы договорились, что Мининфраструктуры, аэропорт "Борисполь", офис развития инвестиций займутся, во-первых, процессом возобновления переговоров, аудита переговорного процесса, а также мы обратимся в Антимонопольный комитет и Антикоррупционное бюро. Очень важно, чтобы были равные условия ведения хозяйственной деятельности для всех перевозчиков, чтобы все имели единое конкурентное поле", – сказал Гройсман.

Он выразил удивление, что лоукост прекратил сотрудничество с аэропортом "Львов", который полностью обеспечивал все необходимые условия сотрудничества.

"Я не знаю почему, если с "Борисполем" пока не договорились, то жаль, что они прекращают сотрудничество с львовским аэропортом, с которым полностью было все заключено. Я думаю, что будет целесообразно выйти в процессе переговоров с предложением, чтобы они остались работать во Львове. Но также конечно надо и "Борисполь" и другие региональные аэропорты наработать", – отметил премьер.

Ранее премьер-министр сообщал о решении возобновить переговоры с авиакомпанией, а также привлечь НАБУ и Антимонопольный комитет к аудиту всего хода переговорного процесса с участием Мининфраструктуры и международного аэропорта "Борисполь".

Как известно, 10 июля крупнейшая европейская авиакомпания-лоукостер "Ryanair" объявила об отмене полетов в Украину, хотя в марте сообщила, что начнет выполнять рейсы из Киева в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм с октября 2017 года.

Компания объяснила это тем, что аэропорт "Борисполь" не выполняет договоренности. А гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что лоукостер выдвинул незаконные требования, которые нанесут ущерб.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что потребует уволить Рябикина. Он обвиняет руководителя "Борисполя" и главу наблюдательного совета "Международных авиалиний Украины" Арона Майберга в ситуации с "Ryanair".

Аэропорт "Киев" (Жуляны) еще в апреле прекратил диалог с Ryanair из-за несоответствия ценовых требований авиакомпании возможностям аэропорта.

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София Лукашова, для УП

Темы: Гройсманавиа
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