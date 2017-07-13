Под Радой собирается народ

2400 просмотров
Четверг, 13 июля 2017, 09:40

Под Верховной Радой в четверг утром собираются на митинг люди.

Один из баннеров гласит "Депутатов под закон".

По состоянию на 8:20 людей под парламентом не много.

Под Верховной Радой собираются люди
Под Верховной Радой собираются люди
ЦПК

В то же время, к Верховной Раде через парк направляются люди преимущественно пожилого возраста, отмечает "Центр противодействия коррупции" в Twitter.

Площадь охраняет полиция.

В то же время, возле станции метро "Арсенальная" также собираются группки людей, некоторые из них с символикой "Правого сектора" и "Национального корпуса".

На Арсенальной
На Арсенальной
УП
 

Люди собираются разного возраста, женщины и мужчины, молодежь.

 
 

13 июля Верховная Рада планирует внести изменения в госбюджет на 2017 год, рассмотреть новую редакцию закона о Конституционном Суде (№ 6427-д) и представление Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Михаила Добкина.

Также депутаты должны рассмотреть законопроект №6327 о реформировании финансирования системы здравоохранения и проект постановления №6591-д об утверждении бюджетной резолюции на 2018-2020 годы.

Среди прочего, на повестке дня избрание представителя парламента в комиссию внешнего контроля по проведению аудита эффективности Национального антикоррупционного бюро.

Также планируется рассмотреть законопроект №6688, обязывающий интернет-провайдеров за свой счет закупать и устанавливать оборудование для блокировки сайтов и в повторном втором чтении – законопроект №2126а о принципах кибербезопасности.

Алена Рощенко, УП

Темы: акции Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Смерть рынка акций под колесами "публичного предложения" 12 июля 2017, 16:20
Несколько участников акции под Радой обратились к медикам 11 июля 2017, 21:35
Под Радой жгут файеры и бьют по бочкам 11 июля 2017, 16:47
powered by lun.ua
Главные новости
В Конгрессе США зарегистрировали новый проект о санкциях против РФ
Хроника 13 июля. Брак за сутки и мальчик в заложниках у ПС
Сутки в АТО: Боевики увеличили число обстрелов, 1 военный ВСУ погиб
Все новости
4 причины

Почему мамам отказывают в оформлении пособия на ребенка онлайн

Культура

Гид по выставке Art WORK в Мыстецьком Арсенале