Депутаты объяснили, почему блокируют трибуну

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Четверг, 13 июля 2017, 13:25

Группа депутатов блокирует трибуну парламента с двумя требованиями – включить в повестку дня законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов и проекта об Антикоррупционном суде.

Об этом написал депутат БПП Мустафа Найем на своей странице Facebook.

"Чего мы хотим: включения в повестку дня законов об ограничении и отмены неприкосновенности (речь идет о проекте №5487); включения в повестку дня закона об Антикоррупционном суде", - написал он.

"Мы будем этого требовать, пока есть возможности. Да, они игнорируют. Да, им все равно. Да, им плевать. Но мы на правой стороне - наши требования - это их обещания двадцатилетней давности. Стоим", - добавил он.

В то же время, в четверг на пресс-конференции президенту Порошенко был задан вопрос о создании Антикоррупционного суда, но он на него ответил. В свою очередь Жан Клод Юнкер заявил, что в четверг утром была достигнута договоренность о создании специальной Антикоррупционной палаты.

Ранее за создание специализированной палаты при уже существующем суде высказывался генпрокурор Юрий Луценко.

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