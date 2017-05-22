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Луценко против создания Антикоррупционного суда

Понедельник, 22 мая 2017, 10:55

Генеральный прокурор Юрий Луценко против создания Высшего антикоррупционного суда и за создание специализированной палаты при уже существующем суде.

Об этом он сказал в ходе конференции по вопросу возврата средств, передают Українські Новини.

"Украина нуждается в создании антикоррупционной палаты судей, которые будут заниматься делами коррупции категории "А". Вне зависимости от того, какой орган внесет в суд обвинительный акт, эти дела, по моему мнению, должна была бы рассматривать специализированная палата судей", - заявил он.

Генпрокурор считает, что нет необходимости создавать отдельный антикоррупционный суд, а можно создать только специализированную палату при уже существующем суде.

По мнению, Луценко, такую палату возможно создать в течение полугода.

Как известно, в понедельник, 15 мая, спикер ВР Андрей Парубий на заседании Согласительного совета заявил, что профильный комитет направил ему письмо с решением о том, что законопроект про Антикоррупционный суд не соответствует Конституции.

В свою очередь, члены комитета Егор Соболев и Леонид Емец заявляли, что Комитет по вопросам правосудия и правовой политики не принимал решение о признании законопроекта №6011 о создании Высшего антикоррупционного суда неконституционным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коррупция
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