Рада возьмется за вопрос аудитора НАБУ не раньше осени – Чумак
Верховная Рада не раньше осени рассмотрит вопрос об избрании своего представителя в независимую комиссию по аудиту Национального антикоррупционного бюро Украины.
Об этом заявляет член парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, внефракционный народный депутат Виктор Чумак, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы должны объявить новый конкурс, собрать новые документы их рассмотреть на комитете, а потом выносить в зал", – сказал Чумак журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг в Киеве.
Ранее в этот день Верховная Рада вновь не смогла назначить своего представителя в состав комиссии по аудиту НАБУ.
По итогам рейтингового голосования больше всех голосов набрала кандидатура профессора Киевского национального университета им.Т.Шевченко Александры Яновской (207 – "за").
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вынес ее кандидатуру на утверждение.
За назначение Яновской аудитором НАБУ проголосовали всего 216 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосов.
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