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Рада снова не смогла избрать аудитора НАБУ

Четверг, 13 июля 2017, 14:11
Рада снова не смогла избрать аудитора НАБУ

Верховная Рада не смогла утвердить кандидатуру независимого аудитора Национального антикоррупционного бюро.

Во время голосования в четверг хватило голосов.

Антикоррупционный комитет парламента ранее рекомендовал четырех кандидатов в аудиторы Национального антикоррупционного бюро: Александру Яновскую, Сергея Гончаренко, Марту Борщ, Карлоса Кастресану.

Рейтинговое голосование показало наибольшую поддержку кандидатуры Яновской - 207 голосов.

В то же время за утверждение ее кандидатуры проголосовали 216 народных депутатов (при необходимых 226 ред.)

Как известно, 21 марта парламент не смог выбрать члена комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности НАБУ после чего был объявлен новый конкурс.

В нем, в частности участвовали Нейджел Браун, которому дала рекомендации фракция "Блок Петра Порошенко", профессор Киевского национального университета им. Т.Шевченко Александра Яновская, адвокат, представитель Академии адвокатуры Сергей Гончаренко, адвокат из США Марта Борщ, прокурор из Испании Карлос Кастресана.

Согласно закону о НАБУ, президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.

В 2017 году должен состояться первый подобный аудит НАБУ.



Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУВерховная Рада
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