В США предлагают выделить не менее $410 млн на военную помощь Украине

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Суббота, 15 июля 2017, 03:53

Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает выделить на военную помощь Украине не менее 410 млн долларов.

Об этом говорится в проекте "Закона об ассигнованиях на нужды Государственного департамента, зарубежные операции и смежные программы на 2018 финансовый год", сообщает Посольство Украины в США в Facebook.

"Несмотря на существенное сокращение общего бюджета Государственного департамента, смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и причастных агентств сохранены на уровне 2017 года - в объеме, не менее чем 410, 465 млн дол", - говорится в сообщении.

Законопроект, в частности, предусматривает финансирование на оборонные цели по программе "Международное военное финансирование" для Украины на уровне не меньшем текущего бюджетного года, а также законодательную возможность для выделения в случае необходимости средств для предоставления Украине дополнительных кредитных гарантий.

Темы: США Украина
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