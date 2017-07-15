Львовский бронетанковый: Все задержанные арестованы

718 просмотров
Суббота, 15 июля 2017, 17:35

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток всем пяти задержанным, подозреваемым в растрате средств ГП "Львовский бронетанковый завод".

Как сообщили в НАБУ 15 июля, размеры залога, назначенные судом в качестве альтернативы ареста подозреваемых, колеблются от 1,6 до 2 млн грн.

"14 июля начальнику ЦБТУ ВСУ (генерал-майору) суд назначил арест с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн; в то время как размер залога для начальника отдела ЦБТУ ВСУ (полковника) и основателя коммерческой структуры, задействованной в схеме, составил 1,6 млн грн - для каждого", - сообщили в НАБУ.

Как известно, 15 июля директору ЛБЗ Роману Тымкиву также была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн, его заместителю назначен арест на 60 дней с возможностью внесения залога в сумме 1,8 млн грн. 

Детективы НАБУ и прокурры САП ходатайствовали об аресте всех подозреваемых с альтернативой внесения залога в размере предмета преступления - 28,5 млн. грн. 

Украинская правда

Темы: НАБУ суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Поражение Кононенко, счастливый Гройсман и Добкин "пидарешт" 14 июля 2017, 15:00
БПП натравливает СБУ и полицию на Хаджинова за "нападение" на Барну 14 июля 2017, 10:30
НАБУ: Юнкера дезинформировали, антикоррупционному суду нет альтернативы 14 июля 2017, 00:40
powered by lun.ua
Главные новости
Обстрелов в районе, где получил ранение Дейдей, в пятницу не было
Суд арестовал Добкина на 2 месяца
Добкин заявляет, что для залога нет денег, и ищет адвокатов в США
Обвинение просит арестовать Добкина, залог – более 150 млн
Все новости
Арт-гид

(Не)бедное искусство: арт-гид по Турину

Джаз

Альфа Джаз Фест-2017: учиться быть свободным