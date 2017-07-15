Львовский бронетанковый: Все задержанные арестованы

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток всем пяти задержанным, подозреваемым в растрате средств ГП "Львовский бронетанковый завод".

Как сообщили в НАБУ 15 июля, размеры залога, назначенные судом в качестве альтернативы ареста подозреваемых, колеблются от 1,6 до 2 млн грн.

"14 июля начальнику ЦБТУ ВСУ (генерал-майору) суд назначил арест с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн; в то время как размер залога для начальника отдела ЦБТУ ВСУ (полковника) и основателя коммерческой структуры, задействованной в схеме, составил 1,6 млн грн - для каждого", - сообщили в НАБУ.

Как известно, 15 июля директору ЛБЗ Роману Тымкиву также была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн, его заместителю назначен арест на 60 дней с возможностью внесения залога в сумме 1,8 млн грн.

Детективы НАБУ и прокурры САП ходатайствовали об аресте всех подозреваемых с альтернативой внесения залога в размере предмета преступления - 28,5 млн. грн.

Украинская правда