Во Львове анонимно "заминировали" железнодорожный вокзал

Во Львове после анонимного сообщения о минировании железнодорожного вокзала эвакуировали около 500 пассажиров и работников железной дороги.

Как сообщили в департаменте по вопросам ЧС Львовской ОГА, сообщение о минировании оказалось ложным.

"В 21.50 субботы неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании здания главного железнодорожного вокзала во Львове. Требований, которые могли бы упредить взрыв, звонивший не выдвинул. Здание вокзала оцепили, был перекрыт доступ в здание посторонних лиц. Из него вывели около 500 пассажиров и работников железной дороги", - сообщили в ЛОГА.

Сотрудники полиции провели осмотр вокзала и прилегающей территории и не нашли взрывоопасных предметов.

В 23:30 поисковые работы были завершены. Задержки в движении поездов не было.