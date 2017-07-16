Во Львове анонимно "заминировали" железнодорожный вокзал

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Воскресенье, 16 июля 2017, 10:15

Во Львове после анонимного сообщения о минировании железнодорожного вокзала эвакуировали около 500 пассажиров и работников железной дороги.

Как сообщили в департаменте по вопросам ЧС Львовской ОГА, сообщение о минировании оказалось ложным. 

"В 21.50 субботы неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании здания главного железнодорожного вокзала во Львове. Требований, которые могли бы упредить взрыв, звонивший не выдвинул. Здание вокзала оцепили, был перекрыт доступ в здание посторонних лиц. Из него вывели около 500 пассажиров и работников железной дороги", - сообщили в ЛОГА. 

Сотрудники полиции провели осмотр вокзала и прилегающей территории и не нашли взрывоопасных предметов.

В 23:30 поисковые работы были завершены. Задержки в движении поездов не было.

Темы: Львов
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